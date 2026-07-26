Не успеваю закатать — уже съели: фаршированные помидоры с чесноком и зеленью по-одесски — рассол допивают до капли

Беру плотные, мясистые помидоры, делаю в них глубокие надрезы-кармашки, начиняю смесью рубленого чеснока, укропа, петрушки и кинзы, заливаю пряным маринадом с яблочным уксусом, лавровым листом и душистым перцем — и через 12 часов на столе хрустящие, ароматные томаты, которые исчезают быстрее, чем я успеваю накрыть на стол. Мякоть пропитывается маринадом, становится упругой и сочной, а начинка из чеснока и зелени делает вкус ярким, пикантным, с одесским акцентом. Рассол — отдельная песня: сладковато-пряный, с легкой кислинкой, его пьют до дна.

Для приготовления понадобится: 700 г плотных помидоров (сливка или черри), 1 головка чеснока, большой пучок зелени (укроп, петрушка, кинза), 700 мл воды, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 лавровый лист, 10 горошин черного перца, 1 ч. л. семян кориандра, 3 ст. л. яблочного уксуса. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями, остудите до 40 °C. Помидоры надрежьте крест-накрест, не дорезая до конца, чтобы получился кармашек. Чеснок и зелень мелко порубите, смешайте, начините томаты. Уложите их в контейнер, влейте в каждый кармашек немного уксуса, залейте маринадом. Уберите в холодильник на 12 часов. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти помидоры по-одесски — зимой они улетают за вечер, рассол пьют даже дети. Я добавила в начинку немного острого перца и лимонной цедры, а уксус заменила на винный. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — хруст будет еще больше. Находка, а не рецепт!