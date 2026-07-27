Отказалась от скучных солений — цветная капуста в пряном маринаде с куркумой: выглядит как деликатес, съедается первой

Беру цветную капусту, разбираю на соцветия, бланширую до хруста, заливаю золотистым маринадом с куркумой и пряностями — и получается закуска, которая выглядит как деликатес и съедается одной из первых. Куркума окрашивает капусту в солнечный оттенок и добавляет тёплую пряную ноту, а морковь и чеснок делают вкус насыщенным и пикантным. Соцветия остаются хрустящими, с приятной кислинкой и ароматом специй.

Для приготовления на литровую банку: около 600 г цветной капусты (соцветия), 1 морковь (кружочками), 700 мл воды, 1,5 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 50 мл 9% уксуса, 0,5 ч. ложки куркумы, чеснок, перец горошком. Соцветия бланшируйте в кипятке 3–4 минуты, чтобы остались хрустящими, и откиньте. Уложите капусту с морковью, чесноком и перцем в стерильную банку. Сварите маринад с солью, сахаром и куркумой, в конце влейте уксус. Залейте овощи кипящим маринадом, стерилизуйте литровую банку 10 минут и закатайте. Переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWs.ru Мария Левицкая уже закрыла эту капусту — зимой банка улетает за вечер, все хвалят цвет и вкус. Я добавила в маринад немного гвоздики и лавровый лист для аромата, а морковь нарезала звёздочками. Кстати, можно использовать замороженную капусту. Находка, а не рецепт!