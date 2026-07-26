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26 июля 2026 в 15:35

Обычный манник не делаю — добавляю куркуму и мед: к чаю подаю восточный десерт, нежнее бисквита и ароматнее шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру манку, сливки, мед и щепотку куркумы — замешиваю тесто для пирога, который за полчаса превращается в золотистый, маслянистый кекс с восточным характером. Куркума дарит солнечный цвет и легкую пряность, сливки делают текстуру влажной и бархатистой, а мед и кедровые орехи добавляют сладость и хруст. Этот пирог не сухой, как часто бывает с манкой, а пропитанный, почти как бисквит, но с плотной, стабильной структурой.

Для приготовления понадобится: 240 г манной крупы, 100 г сахара, 65 г муки, 200 мл сливок (23%), 150 г меда, 65 г кедровых орехов, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка куркумы, щепотка соли. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте теплые сливки, масло и мед, взбивайте миксером 5–7 минут. Вылейте в форму, посыпьте орехами. Выпекайте при 180 °C 30 минут до сухой шпажки. Полностью остудите, лучше оставить на ночь.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто изюм и цедру апельсина, а кедровые орехи заменила грецкими. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп — вкус станет тоньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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