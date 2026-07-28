Заготавливаем крыжовник на зиму: от компота с мятой до варенья — 5 рецептов

Заготавливаем крыжовник на зиму: от компота с мятой до варенья — 5 рецептов

Крыжовник отлично дружит с сахаром, а с мятой и цитрусовыми превращается в нечто особенное. Компот «Мохито» из крыжовника — это, пожалуй, самый трендовый рецепт последних лет: мята и лимон превращают обычный сладкий компот в освежающий напиток, который зимой пьется на раз и лучше любого лимонада. Но крыжовник хорош не только в компотах. Из него варят знаменитое изумрудное варенье, делают густое желе без желатина, замораживают на зиму и даже готовят пикантный соус к мясу. Мы собрали пять рецептов, которые точно не дадут заскучать за зимним столом.

Как заготовить крыжовник на зиму: советы

Для компотов и варенья выбирайте плотные недозрелые ягоды — они лучше держат форму. Для соусов и желе подойдут любые, даже перезревшие.

Мяту для компота «Мохито» можно брать свежую или даже слегка подвядшую — аромат все равно останется.

Если нет лимона, замените его 1 ч. л. лимонной кислоты — получится ничуть не хуже.

Рецепт № 1: компот «Мохито» из крыжовника с мятой и лимоном — хит сезона

Для этого освежающего напитка лучше использовать крыжовник зеленых сортов, слегка недозрелый.

На банку 3 л берите 500 г крыжовника (до того уберите хвостик и переберите все). Соедините его с 3-4 веточками свежей мяты и 3-4 дольками лимона (можно также взять лайм или апельсин). Залейте все кипятком до самого верха, накройте крышкой и дайте настояться полчаса. Потом слейте воду в кастрюлю, всыпьте туда 300 г сахарного песка, дождитесь, пока смесь закипит, и поварите пару минут до полного растворения. Горячим сиропом опять залейте ягоды. Закатайте заготовку, переверните вверх дном, заверните в одеяло или полотенце, отложите на сутки, пока не остынет.

Через месяц компот полностью настоится и его можно будет подавать со льдом.

Как сохранить чеснок на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: изумрудное варенье из крыжовника — царское угощение

Легендарный рецепт: такое варенье, как гласит легенда, любила Екатерина Великая. Варенье получается густым, с цельными полупрозрачными ягодами.

2 кг крупного, слегка недозрелого крыжовника избавьте от хвостиков, уберите все поврежденные ягоды. 100 г листиков вишни залейте 500 мл воды, поставьте смесь на плиту, дождитесь, пока закипит, поварите 5 минут. Потом остудите и процедите. Полученным отваром залейте крыжовник. Поставьте в холодильник или погреб на сутки.

На следующий день слейте отвар в кастрюлю, засыпайте все сахаром (нужно где-то 1,5 кг), доведите до кипения и проварите сироп 3 минуты. Потом опустите в него ягоды, варите на средней мощности плиты 15 минут, регулярно снимая пенку, разлейте горячее варенье по чистым банкам и закатайте.

Рецепт № 3: варенье из крыжовника с мятой и лимоном — ароматное и необычное

Мята и лимон делают варенье из крыжовника особенно ароматным, с легким цитрусовым оттенком и заметным мятным вкусом.

Чтобы приготовить мятно-лимонное варенье, отмерьте 600 г крыжовника, тщательно промыв его и избавив от хвостиков. Отправьте ягоды в кастрюлю, добавив 3-4 веточки свежей мяты для аромата. В отдельной посуде соедините 400 г сахара с 250 мл воды, поставьте на плиту, дождитесь, пока закипит, дождитесь полного растворения сладких крупинок. Полученным сиропом залейте ягоды, сюда же отправьте натертую цедру и выжатый сок 1 среднего лимона. Поставьте смесь на слабый огонь, тоже доведите до кипения, томите 20 минут. В горячем виде разлейте лакомство по чистым банкам, плотно закатайте, переверните вверх дном и оставьте под теплым укрытием на ночь.

Заготавливаем крыжовник на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: желе из крыжовника без желатина — густое и яркое

Благодаря высокой концентрации природного пектина в крыжовнике желе из него отлично держит форму без использования желатина или агар-агара.

Для приготовления этой нежной заготовки 1,5 кг крыжовника очистите от хвостиков и хорошо промойте. Переложите ягоды в кастрюлю, влейте 200 мл воды и прогревайте на среднем огне около 10–15 минут, регулярно помешивая, пока они не размягчатся и не пустят сок.

Далее тщательно перетрите ягодную массу через мелкое сито, отделяя гладкое пюре от косточек и кожицы. Верните полученную массу в кастрюлю, засыпьте 1 кг сахара, доведите до кипения и томите на слабом огне 20–30 минут, не забывая постоянно помешивать. Чтобы убедиться в готовности, капните немного желе на холодное блюдце: если капля не растекается, можно разливать горячую массу по стерильным банкам, закатывать и оставлять под теплым пледом до полного остывания.

Желе из крыжовника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5: пикантный соус из крыжовника к мясу — неожиданно и вкусно

Эта ягода хороша не только в десертах — из нее выходит потрясающий пикантный соус к мясу на манер классического ткемали. Приятная ягодная кислинка идеально балансирует насыщенный вкус мясных блюд.

Чтобы приготовить такую заготовку, 1 кг крыжовника переберите, промойте и избавьте от хвостиков. Отправьте ягоды в кастрюлю, подлейте 50–70 мл воды и томите на слабом огне 15–20 минут, периодически помешивая, пока масса не размягчится. Если хотите получить шелковистую текстуру, перетрите плоды через сито, избавив их от косточек и кожицы.

После этого добавьте 2-3 измельченные дольки чеснока, мелко порубленный стручок острого перца и пучок свежей кинзы или петрушки. Приправьте солью, всыпьте 1-2 ст. л. сахара по вкусу и проварите пряную смесь еще 5–7 минут. Горячий соус разлейте по банкам, закатайте и укройте одеялом. Зимой эта пикантная заправка превратит даже обычный стейк в настоящий кулинарный шедевр.

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