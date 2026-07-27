Крыжовник в сиропе на зиму — ягода к ягоде: просто размешиваю сахар в воде и заливаю

Крыжовник в сиропе на зиму — ягода к ягоде: просто размешиваю сахар в воде и заливаю

Крыжовник в сладком сиропе — это идеальный способ сохранить ягоды на зиму. В отличие от варенья, тут ягоды остаются целыми, упругими и красивыми, а не развариваются в кашу.

Для приготовления на 1 кг крыжовника возьмите 700 г сахара, 500 мл воды, половину чайной ложки лимонной кислоты и по желанию ванилин. Ягоды переберите, удалите хвостики, промойте и проколите каждую зубочисткой, чтобы кожица не лопнула, залейте их холодной водой на 1 час. Затем откиньте на дуршлаг, бланшируйте в кипятке 2 минуты и сразу окуните в ледяную воду, после чего плотно уложите в стерилизованные банки. Из воды и сахара сварите сироп, добавив лимонную кислоту в конце, залейте ягоды, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что ягоды действительно остались целыми. Совет: во время варки сиропа обязательно снимайте пену шумовкой — тогда заливка останется кристально чистой.

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