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27 июля 2026 в 19:30

Крыжовник в сиропе на зиму — ягода к ягоде: просто размешиваю сахар в воде и заливаю

Фото: D-NEWS.ru
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Крыжовник в сладком сиропе — это идеальный способ сохранить ягоды на зиму. В отличие от варенья, тут ягоды остаются целыми, упругими и красивыми, а не развариваются в кашу.

Для приготовления на 1 кг крыжовника возьмите 700 г сахара, 500 мл воды, половину чайной ложки лимонной кислоты и по желанию ванилин. Ягоды переберите, удалите хвостики, промойте и проколите каждую зубочисткой, чтобы кожица не лопнула, залейте их холодной водой на 1 час. Затем откиньте на дуршлаг, бланшируйте в кипятке 2 минуты и сразу окуните в ледяную воду, после чего плотно уложите в стерилизованные банки. Из воды и сахара сварите сироп, добавив лимонную кислоту в конце, залейте ягоды, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что ягоды действительно остались целыми. Совет: во время варки сиропа обязательно снимайте пену шумовкой — тогда заливка останется кристально чистой.

Ранее стало известно, как приготовить жареное варенье: просто кладу все в сковороду и держу 10 минут.

Проверено редакцией
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рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Крыжовник в сиропе на зиму — ягода к ягоде: просто размешиваю сахар в воде и заливаю Крыжовник в сладком сиропе — это идеальный способ сохранить ягоды на зиму. В отличии от варенья, тут ягоды остаются целыми, упругими и красивыми, а не развариваются в кашу.
1 кг крыжовника
700 г сахара
500 мл воды
0,5 ч. л. лимонной кислоты
по желанию ванилин
>
Ягоды переберите, удалите хвостики, промойте и проколите каждую зубочисткой, чтобы кожица не лопнула, залейте их холодной водой на 1 час.
Затем откиньте на дуршлаг, бланшируйте в кипятке 2 минуты и сразу окуните в ледяную воду, после чего плотно уложите в стерилизованные банки.
Из воды и сахара сварите сироп, добавив лимонную кислоту в конце, залейте ягоды, закатайте.
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