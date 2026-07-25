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25 июля 2026 в 21:00

Овощная икра «Все по два»: ничего не взвешиваю, просто беру кабачки, баклажаны, перцы — и соединяю

Фото: D-NEWS.ru
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Овощная икра «Все по два» — это простейший и вкуснейший способ переработать летний урожай без кухонных весов.

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 баклажана, 2 перца, 2 моркови, 2 луковицы, 2 помидора, чеснок, зелень, соль и перец. Баклажаны очистите и нарежьте кубиками, кабачки — крупными полукольцами, лук и морковь — полукольцами, помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте. Обжарьте отдельно баклажаны до румяности, выложите, затем кабачки, затем лук с морковью и перцем, верните все в сковороду, добавьте помидоры, чеснок и специи, тушите 10 минут. Взбейте блендером до однородности, вмешайте рубленую зелень, прогрейте 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить овощную икру по этому рецепту и дала совет: добавьте в конце чайную ложку уксуса или лимонного сока для яркости и длительного хранения.

Ранее стало известно, как замариновать помидоры «Женский каприз» в холодном рассоле: сегодня готовим — завтра едим.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Овощная икра «Все по два»: ничего не взвешиваю, просто беру кабачки, баклажаны, перцы — и соединяю Овощная икра «Все по два» – это простейший и вкуснейший способ переработать летний урожай без кухонных весов.
2 кабачка
2 баклажана
2 перца
2 моркови
2 луковицы
2 помидора
чеснок, зелень
соль и перец
>
Баклажаны очистите и нарежьте кубиками, баклажаны – крупными полукольцами, лук и морковь – полукольцами, помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте.
Обжарьте отдельно баклажаны до румяности, выложите, затем кабачки, затем лук с морковью и перцем, верните все в сковороду, добавьте помидоры, чеснок и специи, тушите 10 минут.
Взбейте блендером до однородности, вмешайте рубленую зелень, прогрейте 2-3 минуты.
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