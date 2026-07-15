Сегодня готовим — завтра едим: маринованные помидоры «Женский каприз» в холодном рассоле

Когда не хочется ничего стерилизовать и долго ждать, мариную помидоры «Женский каприз». Уже наутро можно лакомится кисло-сладкими, упругими и сочными томатами. Получаются как бочковые, но с ярким чесночно-укропным ароматом.

Для 1,5 кг плотных помидоров (лучше сливок) сделайте рассол: на 1 литр холодной воды возьмите 2 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара и 4 ст. л. 9% уксуса, тщательно перемешайте до растворения кристаллов. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, уложите в банку, добавьте дольки чеснока и веточки свежего укропа по вкусу, залейте приготовленным холодным рассолом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12-14 часов, после чего уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить помидоры «Женский каприз». Они получились ароматными и упругими, а весь процесс заготовки занял не больше 15 минут. Совет: выбирайте только твердые, не перезревшие помидоры, иначе они расползутся и потеряют форму.

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