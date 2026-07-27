Варю соус из чёрной смородины на зиму — густой, рубиновый, съедается быстрее всех заготовок

Беру чёрную смородину, сахар и специи — и варю соус, который превращает обычную курицу или свинину в ресторанное блюдо. Кисло-сладкий, тёмно-рубиновый, с лёгкой пряностью гвоздики и чесночной ноткой, он идеально дополняет мясо, птицу и даже дичь. По духу он близок к ягодным соусам, что подают в дорогих ресторанах, а делается из самой обычной садовой ягоды. Соус получается густым, бархатистым, с ярким вкусом, который балансирует жирность мяса. Отличный способ переработать урожай смородины и удивить всех.

Для приготовления понадобится: 1 кг чёрной смородины, 200 г сахара, 3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка соли, смесь перцев, щепотка молотой гвоздики, 1 ст. ложка 9% уксуса. Смородину проварите с небольшим количеством воды до мягкости и протрите через сито, отделяя жмых. Полученное пюре уварите с сахаром 20–25 минут до густоты. Добавьте измельчённый чеснок, соль, специи и уксус, проварите ещё 5 минут. Горячим разлейте по стерильным бутылкам или небольшим банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой он улетает за вечер, все макают в него мясо. Я уменьшила сахар до 150 г и добавила немного острого перца для пикантности. Кстати, вместо чёрной смородины можно взять красную — цвет будет ярче. Находка, а не рецепт!