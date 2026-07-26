Отказалась от конфет и зефира — готовлю смородиновый мармелад: густой, упругий и без химии

Перетираю ягоды в пюре, добавляю сахар и лимонный сок, варю до пробы на холодной тарелке, разливаю в формы и даю застыть. Всего 30 минут активного времени — и на столе упругие, глянцевые кусочки рубинового мармелада с насыщенным кисло-сладким вкусом и ярким ягодным ароматом. Он не приторный, с легкой терпкостью, которая бодрит и напоминает о лете. Идеально к чаю, как начинка для выпечки или просто полезный перекус.

Для приготовления понадобится: 300 г черной или красной смородины (можно свежей или замороженной), 300 г сахара (можно меньше), сок половины лимона. Ягоды вымойте, обсушите, пюрируйте блендером. Протрите через сито, чтобы удалить косточки (по желанию). Смешайте пюре с сахаром и лимонным соком, оставьте на 30 минут для растворения сахара. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут до загустения (капля на холодной тарелке должна застывать). Разлейте горячим в форму или на пергамент, дайте застыть при комнатной температуре, затем нарежьте кубиками. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот мармелад — зимой он улетает за вечер, дети просят вместо конфет. Я уменьшила сахар до 250 г, добавила ваниль. Кстати, можно использовать красную смородину — цвет будет ярче. Находка, а не рецепт!