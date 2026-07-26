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26 июля 2026 в 10:00

Варю яблочный джем с лимоном на зиму — густой, янтарный, съедается быстрее всех заготовок

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, лимон и сахар — и через час на плите янтарное лакомство с идеальной консистенцией: густое, глянцевое, с кисло-сладким вкусом и легкой цитрусовой свежестью. Лимонный сок и цедра делают джем ярким и не дают ему засахариться, а короткая варка сохраняет натуральный цвет и аромат. Он идеально подходит к блинчикам, сырникам, тостам, а также как начинка для пирогов и слоек. Готовится просто, без загустителей и сложных манипуляций. Домашний джем всегда вкуснее покупного — и вы в этом убедитесь.

Для приготовления понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 400 г сахара (можно меньше), сок 1 лимона, цедра половины лимона. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте сахар, лимонный сок и цедру, перемешайте. Оставьте на 30 минут для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 40–50 минут до загустения, периодически помешивая. Проверьте готовность: капля на холодной тарелке должна застывать. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — зимой банка улетает за вечер, все мажут на тосты. Я уменьшила сахар до 350 г и добавила ваниль. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — вкус будет другим. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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