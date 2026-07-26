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26 июля 2026 в 10:23

Эксперт рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина

Кардиолог Паукова: снизить холестерин помогут отказ от жирного и копченого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отказ от жирных и копченых продуктов поможет снизить уровень «плохого» холестерина, сообщила РИА Новости врач-кардиолог-липидолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова. Медик также добавила, что важно соблюдать 150 минут физической нагрузки в неделю для поддержания здоровья. По мнению врача, эти меры помогут снизить риск развития атеросклероза.

В первую очередь стоит пересмотреть рацион: ограничить жирные молочные продукты, жирные сорта мяса, колбасы, субпродукты и яичные желтки, а вместо этого добавить нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Хорошим дополнением станет физическая активность — не менее 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например быстрой ходьбы или плавания, и две силовые тренировки, — сказала Паукова.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что колоноскопию и гастроскопию необходимо проходить примерно раз в пять лет. Она отметила, что такие исследования необходимы после 45–50 лет. Специалист объяснила, что КТ в профилактических целях не назначают всем подряд из-за лучевой нагрузки. Ее включают в скрининг для людей из групп риска — например, курильщиков или пациентов с наследственной предрасположенностью к раку.

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