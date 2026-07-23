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23 июля 2026 в 12:00

В сезон крыжовника варю джем «Изумрудный» с лимоном: яркий и кисло-сладкий, лучше варенья

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежий крыжовник, засыпаю сахаром, добавляю сок и цедру лимона — варю до загустения. Он получается прозрачным, с изумрудным оттенком, густым и ароматным. Лимон придает свежесть и балансирует сладость, а короткая варка сохраняет цвет. Джем отлично держит форму, не растекается и хранится всю зиму.

Для приготовления: 1 кг крыжовника, 800 г сахара, 1 лимон (сок и цедра). Крыжовник переберите, вымойте, удалите хвостики. Измельчите блендером в пюре или оставьте ягоды целыми — на ваш вкус. Смешайте с сахаром, соком и цедрой лимона. Оставьте на 30 минут, затем варите на среднем огне до кипения, убавьте огонь и варите 30–40 минут до загустения. Проверьте готовность каплей на холодной тарелке — она не должна растекаться. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — зимой банка улетела за вечер, все мазали на блины и добавляли в йогурт. Я уменьшила сахар до 700 г, а вместо цедры добавила немного ванили. Кстати, можно использовать зеленый крыжовник для яркого цвета. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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