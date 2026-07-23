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23 июля 2026 в 12:49

В Егорьевске развернули пункт временного размещения после пожара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Егорьевске был организован пункт временного размещения после пожара, вызванного взрывом газового баллона пожара в жилом доме, сообщил в МАКСе глава муниципального округа Дмитрий Викулов. В результате инцидента погиб один человек.

Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семь детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего, — написал Викулов.

Ранее сообщалось, что четыре человека были доставлены в больницу после взрыва бытового газа в Егорьевске. По данным местного минздрава, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Позже стало известно, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже. По информации оперативных служб, основные несущие элементы здания не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Расследование проводится в рамках статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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