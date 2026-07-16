Пюрирую сливы с сахаром и варю 20 минут — джем-конфитюр застывает в банках как желе, янтарный и глянцевый

Пюрирую сливы с сахаром и варю 20 минут — джем-конфитюр застывает в банках как желе, янтарный и глянцевый

Готовлю сливовый джем-конфитюр на зиму, янтарный и глянцевый. Он получается густым, с ярким фруктовым ароматом и приятной кислинкой, которая балансирует сладость. Варка всего 20 минут сохраняет насыщенный цвет и не дает джему потемнеть. Идеально на тосты, в выпечку или просто ложкой к чаю — это лето в банке, которое согревает зимой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив (без косточек), 800 г сахара, сок половины лимона (по желанию). Сливы вымойте, удалите косточки, измельчите блендером в пюре. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите до кипения на среднем огне, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут, часто помешивая, снимая пену. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в темном прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот джем — он получился густым, как желе, и с ярким цветом. Я добавила ванильный сахар для аромата. Кстати, вместо лимонного сока можно взять яблочный уксус для кислинки. Находка, а не рецепт!