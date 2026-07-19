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19 июля 2026 в 10:43

Ложка такого джема стоит целого торта — пропускаю крыжовник через мясорубку и варю янтарное повидло за час

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Понадобится крыжовник и сахар — больше ничего. Пропускаю ягоды через мясорубку, даю настояться с сахаром и варю до густоты. Итог — плотный, ароматный джем, который съедается быстрее, чем варится.

Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг, сахар — 1 кг (или 800 г, если ягоды сладкие), лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию).

Как готовлю

Сначала перебираю крыжовник, промываю и обсушиваю. Пропускаю ягоды через мясорубку или измельчаю блендером до однородной массы. Перекладываю в кастрюлю с толстым дном, добавляю сахар и лимонный сок, перемешиваю и оставляю на 30 минут, чтобы выделился сок. После этого ставлю на медленный огонь, довожу до кипения и варю, помешивая, 40–50 минут до загустения — проверяю каплей на тарелке, она не должна растекаться. Горячий джем разливаю по стерилизованным банкам и закрываю крышками. Храню в прохладном месте.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: джем получился гуще, чем магазинный, и без капли химии. Я добавил чуть меньше сахара, чем в рецепте, и не прогадал — кислинка крыжовника осталась яркой, а сладость не перебивает вкус.

Проверено редакцией
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