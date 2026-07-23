Велопутешественник расплакался на границе России после 80 дней пути KP.RU: крымчанин добрался на велосипеде до России из Таиланда и расплакался

Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска-на-Кубани, пишет KP.RU. По словам авторов, мужчина признался, что, когда пересек границу России, не смог справиться с нахлынувшими эмоциями и расплакался. Свой путь россиянин держит в Крым.

За спиной велосипедиста остались пять стран и 12 тыс. километров. До места назначения остались считаные дни. В соцсетях это путешествие окрестили самым безумным велочелленджем года. Его 35-летний Павлов, несколько лет проживший в Таиланде, начал 2 мая. Мужчина рассказал, что слишком сильно хотел вернуться домой в Крым, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Хочу наконец вернуть себе ту версию, которая была раньше, а была она именно в Крыму — на родном полуострове. <...> Границу России я пересек в выходные и расплакался, — поделился путешественник.

Ранее итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. По словам Ривелли, у них есть русские корни и они хотят чувствовать себя по-настоящему дома.