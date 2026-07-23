Запекаю мясо для бутербродов — с чесноком и сливочным маслом, получается нежнее любой ветчины

Беру кусок говядины, натираю солью, перцем и чесноком, быстро обжариваю на сливочном масле до румяной корочки, а затем довожу до готовности в духовке. Получается мясо, которое по вкусу и сочности не уступает лучшим колбасным изделиям, но при этом без консервантов и лишних добавок. Корочка золотистая, внутри — розовое сочное мясо с чесночным ароматом. Его можно есть горячим с гарниром или холодным — нарезать на бутерброды вместо магазинной колбасы.

Для приготовления: 1 кг говяжьей вырезки или толстого края, 1 ч. ложка соли, смесь перцев по вкусу, 3-4 зубчика чеснока, 30 г сливочного масла. Мясо обсушите, натрите солью, перцем и измельченным чесноком. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте мясо со всех сторон до корочки (по 2–3 минуты). Переложите в форму для запекания и доведите в духовке при 180 °C до готовности (15–20 минут, в зависимости от толщины). Дайте постоять 10 минут, нарезайте тонкими ломтиками. Подавайте горячим или холодным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мясо — семья съела его вместо колбасы за завтраком, муж попросил добавки. Я добавила в масло веточку розмарина, а вместо чеснока использовала чесночный порошок. Кстати, можно запекать с овощами — получится полноценный ужин. Находка, а не рецепт!