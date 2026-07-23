Турист утонул на глазах у брата после падения в горную реку

Турист утонул на глазах у брата после падения в горную реку Турист утонул на глазах у брата в горной реке в Турции

В Турции турист из Саудовской Аравии упал в горную реку на глазах у брата и утонул, сообщает DHA. Инцидент произошел в районе Демиркапы округа Чайкара.

По информации журналистов, 39-летний мужчина подошел к краю обрыва, чтобы сфотографировать бурную горную реку. Он не удержал равновесие и упал в воду. Младший брат туриста сразу бросился в воду, чтобы оказать помощь.

Сильное течение подхватило обоих мужчин — младшего брата вытащили из воды люди, которые находились поблизости. Однако спасателям не удалось вовремя добраться до второго туриста. Его унесло течением, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Ранее турист в мексиканском Канкуне попал в сильное течение и захлебнулся. Трагический инцидент произошел 17 июля. Отмечается, что путешественник и двое его детей вошли в воду на пляже у местного отеля, где был вывешен красный флаг, однако это не отпугнуло туристов.

До этого пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса.