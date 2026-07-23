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23 июля 2026 в 11:39

Синоптик рассказала, может ли экстремальная жара из Европы дойти до России

Синоптик Макарова: аномальная жара из Европы пока не грозит России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Аномальная жара, установившаяся в ряде стран Европы, теоретически может достичь и территории России, однако в ближайшие пять дней этого не произойдет, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, на западе Европы температура пока ниже климатической нормы, аномалия достигает минус 5 градусов, но постепенно сходит на нет, и к 26 июля ожидается около нормы.

Синоптик подчеркнула, что полностью исключать приход экстремальной жары в Россию нельзя — воздушные массы обычно перемещаются с запада на восток, и рано или поздно они могут достичь страны. Однако скорость распространения таких волн заранее непредсказуема, они могут не только двигаться, но и задерживаться в одном регионе на длительное время, заключила Макарова.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в июне нанесла значительный ущерб урожаю зерновых в Европе. Стоимость урожая снизилась более чем на €2 млрд (179,5 млрд рублей). Наибольший ущерб понесли Франция и Венгрия. За четыре недели после наступления жары прогнозы производства зерна в Евросоюзе и Великобритании были снижены почти на 9 млн тонн.

Общество
Россия
Европа
аномальная жара
синоптики
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