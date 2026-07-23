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23 июля 2026 в 12:22

Футбольный матч на фоне объятого пламенем города попал на видео

В Аргентине прошел футбольный матч на фоне полыхающего города Сальта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кубковый матч в аргентинском городе Сальта с участием команды «Ривер Плейта» проходил на фоне пожаров, вызванных засухой, передает Telegram-канал Mash на спорте. По словам очевидцев, диктор стадиона ограничился лишь краткой просьбой к зрителям переставить автомобили на парковке подальше от сухой травы, не объявляя эвакуацию и не прерывая игру.

В итоге встреча закончилась не в пользу гостей: «Альдосиви» разгромил «Ривер Плейт» со счетом 3:1. Томас Фернандес оформил дубль в первом тайме, а после перерыва Николас Кордеро забил третий мяч. «Ривер Плейт» ответил только голом престижа — на последних минутах мяч в ворота соперника забил Рафаэль Борре.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка сразу после финала чемпионата мира. У него, а также у других членов организации были изъяты ноутбуки и мобильные телефоны.

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