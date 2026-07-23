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23 июля 2026 в 13:03

Адвокат раскрыл, как вовремя распознать мошеннические вакансии за границей

Юрист Демидов предостерег от слишком заманчивых предложений работы за рубежом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Преступники зачастую предлагают слишком заманчивые варинты работы за рубежом — легкие условия труда и большую заработную плату, заявил в беседе с MIR24.TV адвокат Сергей Демидов. При этом они не требуют хорошего знания иностранного языка.

Мошенническую вакансию выдают заманчивые предложения по заработной плате, легкие условия входа в сферу и минимальное знание иностранного языка несмотря на то, что человек собирается работать за границей, — отметил Демидов.

При этом потеря средств — еще не самое страшное последствие встречи со злоумышленниками. Жертву обмана могут склонить к трудовому рабству и принудить к незаконным действиям, предупредил юрист.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что в приграничных районах Мьянмы участились случаи обмана российских граждан, которых злоумышленники вовлекают в деятельность нелегальных кол-центров. Она отметила, что для предотвращения подобных преступлений в будущем профильные ведомства уже договорились создать специальный комплекс упреждающих мер.

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