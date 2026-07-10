Лантратова сообщила о спасении россиян из трудового рабства в Мьянме

В приграничных районах Мьянмы участились случаи обмана российских граждан, которых злоумышленники вовлекают в деятельность нелегальных кол-центров, сообщила в своем канале в МАКСе уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что для предотвращения подобных преступлений в будущем профильные ведомства уже договорились создать специальный комплекс упреждающих мер.

Борьба с трудовым рабством. Мы уже успешно вызволили группу россиян в июне, но нужно работать на опережение, — добавила она.

До этого стало известно, что освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела из аэропорта Суваннапхум в Россию. Сотрудники таиландской иммиграционной полиции помогли ей в возвращении на родину. Женщина выразила огромную благодарность дипломатам за то, что они приехали за ней.

Бывшая рабыня из России рассказала, что людей, которых удерживали в мошенническом центре против их воли, вынуждали вовлекать в инвестиционные аферы. По ее словам, ее принуждали к этому угрозой убийства.