Раскрыты подробности рабовладельческой схемы в Мьянме

Люди, которых удерживали в мошенническом центре в Мьянме против их воли, были вынуждены вовлекать людей в инвестиционные аферы, рассказала пострадавшая от преступников россиянка в беседе с РИА Новости. По ее словам, ее принуждали к этому угрозой убийства.

Они брали мои фотографии и регистрировали от моего имени аккаунты на сайтах знакомств. Потом, используя мой образ, втирались мужчинам в доверие. Моя задача заключалась только в том, чтобы подтвердить, что за аккаунтом действительно стоит реальный человек, — заявила девушка.

С ее слов, мошенники вовлекали жертв романтическими сообщениями. В случае если мужчины начинали подозревать обман, они показывали девушку по видеосвязи. Она добавила, что хотела предупредить об афере, но боялась наказания. После этого мошенники уговаривали жертв перевести им деньги.

Ранее женщину спасли из рабства в Мьянме. Ее передали дипломатам из России на территории Таиланда. Отмечается, что Москва и Нейпьидо продолжают развивать сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью.