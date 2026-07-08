Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 12:54

Раскрыты подробности рабовладельческой схемы в Мьянме

Попавшую в рабство россиянку в Мьянме вынудили вовлекать мужчин в аферы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди, которых удерживали в мошенническом центре в Мьянме против их воли, были вынуждены вовлекать людей в инвестиционные аферы, рассказала пострадавшая от преступников россиянка в беседе с РИА Новости. По ее словам, ее принуждали к этому угрозой убийства.

Они брали мои фотографии и регистрировали от моего имени аккаунты на сайтах знакомств. Потом, используя мой образ, втирались мужчинам в доверие. Моя задача заключалась только в том, чтобы подтвердить, что за аккаунтом действительно стоит реальный человек, — заявила девушка.

С ее слов, мошенники вовлекали жертв романтическими сообщениями. В случае если мужчины начинали подозревать обман, они показывали девушку по видеосвязи. Она добавила, что хотела предупредить об афере, но боялась наказания. После этого мошенники уговаривали жертв перевести им деньги.

Ранее женщину спасли из рабства в Мьянме. Ее передали дипломатам из России на территории Таиланда. Отмечается, что Москва и Нейпьидо продолжают развивать сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью.

Азия
Мьянма
рабы
схемы
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта
«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ
Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей
В НАТО намерены сдерживать усиление России
В Совфеде ответили, как работающим пенсионерам посетить диспансеризацию
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.