Мерц раскрыл, на каком этапе вступления в ЕС находится Черногория Мерц: Черногория готова к вступлению в ЕС

Черногория находится на том этапе, когда страна готова вступить в Евросоюз, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. По его словам, которые приводит телеканал Phoenix, государство выполнило все необходимые условия.

Мы всегда заявляли, что Евросоюз открыт для европейских государств, которые соответствуют установленным требованиям — Копенгагенским критериям. Черногория им соответствует. В таком случае Европейский союз обязан держать свое слово. Мы не можем отправлять страну в «режим ожидания» только потому, что другие государства к этому еще не готовы, — заявил Мерц.

Канцлер ФРГ добавил, что Евросоюз не принимал в свой состав новые страны уже 13 лет. Так, Хорватия стала частью политического объединения в 2013 году. Мерц выразил мысль, что Черногория должна войти в состав ЕС к концу десятилетия.

Ранее власти балканской страны официально заявили о намерении ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Ограничения введут с 1 октября. Они также распространяются на граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции.