Эксперт по фитнесу рассказал, какие продукты снижают работоспособность

Употребление сладостей и белого хлеба может негативно сказаться на работоспособности, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. Работа на голодный желудок, по его словам, зачастую оборачивается раздражительностью.

Мозг и мышцы работают на том, что вы съели, и разница между удачным и провальным рабочим днем нередко кроется в тарелке, а не в количестве кофе. Основное топливо для мозга — это глюкоза, и когда ее уровень скачет, вместе с ним скачет и продуктивность. После плотного обеда из быстрых углеводов, сладкого и белого хлеба сахар в крови резко подскакивает, а затем падает, и человека накрывает сонливость прямо на рабочем месте, — пояснил Халимов.

Он подчеркнул, что важно употреблять сложные углеводы и белок, поскольку крупы, овощи, рыба, мясо и яйца обеспечивают стабильный уровень энергии на несколько часов. По словам эксперта, такой обед не вызывает сонливости и сохраняет ясность ума до позднего вечера.

Про кофе тоже пара слов. Он бодрит, но берет энергию в долг. Выпитый во второй половине дня, он аукается плохим сном, а недосып бьет по завтрашней продуктивности сильнее, чем помог утренний эспрессо. Разумная граница — это первая половина дня. И не пропускайте приемы пищи в надежде сэкономить время. Работа на голодный желудок оборачивается раздражительностью, ошибками и тягой наброситься на что попало вечером, — добавил Халимов.

Он отметил, что даже легкое обезвоживание влияет на внимание и память раньше, чем появляется жажда. По словам эксперта, стакан воды под рукой в течение дня поддерживает работоспособность лучше, чем чашка кофе.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что сильное желание сладкого может указывать на недостаток белка в организме. По ее словам, пищевые предпочтения часто отражают дефицит различных питательных веществ.