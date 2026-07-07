Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 08:38

Спасенную из кол-центра мошенников в Мьянме россиянку передали дипломатам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянку, освобожденную из кол-центра мошенников в Мьянме 6 июня, передали российским дипломатам на территорию Таиланда, заявили представители посольства РФ в Янгоне в Telegram-канале. Там рассказали, что в скором времени спасенную женщину отправят на родину.

Гражданка Российской Федерации <...> передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину, — отметили в диппредставительстве.

Там уточнили, что Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью. Стороны координируют усилия по вызволению российских граждан, пострадавших от действий онлайн-мошенников, резюмировали в посольстве.

Ранее сообщалось, что 21-летний москвич попал в рабство в Мьянме. Молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Его девушка получила от него сообщение, в котором он рассказал, что жив, но не знает, где находится.

До этого домой удалось вернуть петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике. Два года назад она оказалась в этой стране без денег, вещей и документов. Владелец отеля, в котором она работала, продал ее местной мафии. Девушку удерживали в полуразрушенном здании, почти не кормили и подвергали издевательствам.

Мир
Россия
Мьянма
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.