Спасенную из кол-центра мошенников в Мьянме россиянку передали дипломатам

Россиянку, освобожденную из кол-центра мошенников в Мьянме 6 июня, передали российским дипломатам на территорию Таиланда, заявили представители посольства РФ в Янгоне в Telegram-канале. Там рассказали, что в скором времени спасенную женщину отправят на родину.

Гражданка Российской Федерации <...> передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину, — отметили в диппредставительстве.

Там уточнили, что Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью. Стороны координируют усилия по вызволению российских граждан, пострадавших от действий онлайн-мошенников, резюмировали в посольстве.

Ранее сообщалось, что 21-летний москвич попал в рабство в Мьянме. Молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Его девушка получила от него сообщение, в котором он рассказал, что жив, но не знает, где находится.

До этого домой удалось вернуть петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике. Два года назад она оказалась в этой стране без денег, вещей и документов. Владелец отеля, в котором она работала, продал ее местной мафии. Девушку удерживали в полуразрушенном здании, почти не кормили и подвергали издевательствам.