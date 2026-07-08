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08 июля 2026 в 12:56

Освобожденная из скам-центра россиянка вылетела в РФ

Освобожденная из скам-центра в Мьянме россиянка вылетела в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела из аэропорта Суваннапхум в Россию, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде. Сотрудники таиландской иммиграционной полиции помогли ей в возвращении на родину.

Гражданка РФ Анна Л. была доставлена в аэропорт Суваннапхум, где ее встретили сотрудники таиландской иммиграционной полиции, которые оказали ей содействие в возвращении на родину, — информировали в диппредставительстве.

Сама россиянка выразила большую благодарность дипломатам за то, что они приехали за ней, чтобы забрать. Также она поблагодарила правительство, МВД и правоохранительные органы за то, что они помогают людям выбираться из подобных ситуаций.

Ранее бывшая рабыня из России рассказала, что людей, которых удерживали в мошенническом центре в Мьянме против их воли, вынуждали вовлекать в инвестиционные аферы. По ее словам, ее принуждали к этому угрозой убийства.

До этого вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что петербурженку, попавшую в трудовое рабство в Мексике, удалось вернуть домой. Отмечается, что девушка находится в тяжелом состоянии и в настоящее время проходит реабилитацию.

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