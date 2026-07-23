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23 июля 2026 в 13:05

Цены на популярный у россиян продукт взлетели до рекордных значений

Цены на красную икру лососевой путины превысили 20 тыс. рублей за килограмм

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Цена килограмма красной икры лососевой путины 2026 года в сетевой рознице достигла 20,4 тыс. рублей, показал мониторинг информационного агентства по рыболовству. По его данным, которые приводит «Интерфакс», самая дорогая — икра нерки, которая стоит от 14,8 до 20,4 тыс. рублей за килограмм, икра горбуши продается от 12,4 до 18,45 тыс., кеты — от 14,3 до 16,5 тыс.

Согласно материалам, в середине июня икра чавычи во Владивостоке продавалась по 15 тыс. рублей, нерки — около 13 тыс., горбуши — 8,5 тыс. за килограмм. Резкий рост цен, по словам главы агентства Александра Савельева, связан с более низким прогнозом вылова лососей. Он отметил, что к 22 июля добыто около 30 тыс. тонн, общий прогноз — 227 тыс. тонн. При этом в 2025 году вылов составил 335,5 тыс. тонн. Соответственно, икры заготовят около 8 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Савельев добавил, что повлияло на цены и ужесточение контроля на рынке, так как с 1 октября 2025 года обязательная маркировка сверяет данные в системах «Честный знак» и «Меркурий», что исключает подмену прошлогодней икры под свежую. Рост стоимости, по сути, стал платой за качество и безопасность продукта, резюмировал Савельев.

Ранее председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина Максим Козлов заявлял, что стоимость икры лососевых в Сахалинской области в этом году планируется удержать в пределах до 9 тыс. рублей за килограмм. По его словам, при прогнозируемом наукой вылове около 30 тыс. тонн цена сохранится на уровне прошлого года.

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