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19 июля 2026 в 17:00

Готовлю огуречную икру с томатной пастой — едим просто так и дополняем блюда, уходит быстрее всех заготовок

Фото: D-NEWS.ru
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Беру переросшие огурцы, которые уже не годятся для засолки, добавляю лук, морковь, сладкий перец и томатную пасту — тушу все вместе, измельчаю блендером и через час получаю густую ароматную икру с легкой кислинкой и пикантным послевкусием. Она напоминает кабачковую, но с более выраженным огуречным вкусом, а томатная паста и чеснок делают ее насыщенной. Идеально намазывать на хлеб, добавлять в рагу или подавать к мясу — зимой банки уходят на ура. Это отличный способ переработать урожай без потерь.

Для приготовления вам понадобится: 1,2 кг огурцов, 300 г сладкого перца, 300 г лука, 300 г моркови, 30 г чеснока, 1/2 стручка чили, 70 г томатной пасты, 15 г соли, 2 ч. ложки сахара, 80 мл растительного масла, 20 мл 9%-ного уксуса.

Лук мелко нарежьте, морковь и огурцы натрите на крупной терке, перец нарежьте кусочками. Обжарьте лук с морковью, добавьте перец и огурцы, тушите 10 минут. Добавьте томатную пасту, обжаривайте 5 минут. Положите чеснок, чили, соль, сахар, варите еще 5 минут. Остудите смесь до теплого состояния, измельчите блендером. Верните на огонь, добавьте уксус, проварите 5 минут, разлейте горячей по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла эту икру прошлым летом — зимой банка улетает за ужином, все мажут на хлеб и добавляют в супы. Я добавила больше чеснока и щепотку кориандра для аромата. Кстати, вместо свежего чили можно взять сухой — острота будет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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