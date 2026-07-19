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19 июля 2026 в 15:59

Желтые листья — больше не беда: что нужно огурцам в разгар летнего сезона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом огурцы особенно чувствительны к ошибкам в уходе. Пожелтевшие листья — это не всегда признак болезни, а часто сигнал о том, что растению не хватает влаги, питания или защиты от вредителей. Если вовремя разобраться в причине, урожай еще можно сохранить.

Сначала осмотрите растения. Проверьте состояние почвы, корней и нижней стороны листьев. Бледные и мелкие листья могут говорить о нехватке азота. В этом случае подойдут слабый настой компоста или травяной настой. Во время цветения и плодоношения не забывайте о калии — его источником может стать древесная зола.

Поливайте огурцы только утром и под корень, поддерживая почву слегка влажной. Если листья желтеют из-за вредителей, промойте их теплой водой и при необходимости обработайте раствором хозяйственного мыла или специальными средствами по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярный осмотр растений помогает вовремя заметить проблему. Дополнительно мульчируйте грядки соломой или скошенной травой — это позволит дольше сохранить влагу в почве и сократить количество поливов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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