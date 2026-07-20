Зрители встретили Трампа недовольными возгласами на финале ЧМ

Часть болельщиков на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси встретила президента США Дональда Трампа недовольными возгласами, сообщили в пресс-службе главы американской администрации. Трофей получила сборная Испании, победившая Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

Журналисты рассказали, что Трамп вышел на поле в 18:26 по местному времени (01:26 мск, понедельник). По их данным, появление президента сопровождалось продолжительным хором недовольных возгласов со стороны части зрителей.

Ранее Испания одержала крупную победу над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 и прошла в Ист-Ратерфорде в США. Президент FIFA Джанни Инфантино вручил победителям кубок и золотые медали.

До этого стало известно, что в составе сборных Аргентины и Испании выступали футболисты Лионель Месси и Ламин Ямаль. Латиноамериканский нападающий во время фотосессии на благотворительной акции 19 лет назад искупал испанского спортсмена, который на тот момент был еще младенцем.