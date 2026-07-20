Количество уничтоженных над Москвой БПЛА перевалило за 70 единиц

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Собянин: ПВО Минобороны РФ уничтожили 79 беспилотников на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО Министерства обороны России за ночь на 20 июля сбили 79 вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков уже проводят работу специалисты экстренных служб.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 79. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом. Также он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников.

Ранее стало известно, что удары украинских беспилотников за последние сутки унесли жизни двух жителей Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях рассказал, что еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

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Сергей Собянин
ПВО
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