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20 июля 2026 в 21:38

Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется комфортная летняя погода

Синоптик Голубев: комфортная летняя погода придет в Москву со вторника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Комфортная летняя погода в Москву придет со вторника, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, в ближайшие дни в столице ожидаются дожди, грозы и понижение температуры до +24 градусов.

У нас вот три дня был антициклон в столице с теплым воздухом — температура воздуха поднималась до +30 градусов. И на смену ему с завтрашнего дня придет холодный воздух из-за подступающего с запада атмосферного фронта. И до конца недели температура воздуха будет около климатической нормы либо окажется чуть ниже нее на 1–2 градуса. Это вполне комфортная летняя погода, — заявил Голубев.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с 21 июля в Москве ожидаются дожди, а к концу недели наступит холод. По ее данным, в преддверии выходных минимальная температура упадет до +12–17 градусов.

Также сообщалось, что сильные дожди прошли в Новосибирске. На жителей также обрушились град и шквалистый ветер. Из-за непогоды на дорогах резко ухудшилась видимость, а уровень воды местами поднялся до фар автомобилей.

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