Российский город-миллионник оказался под водой Улицы Новосибирска ушли под воду после сильного дождя с градом

Сильные дожди привели к подтоплениям улиц в Новосибирске, передает Telegram-канал Mash Siberia. Вместе с ливнем на город обрушились град и шквалистый ветер.

Из-за непогоды на дорогах резко ухудшилась видимость, а уровень воды местами поднялся до фар автомобилей. Судя по затопленным улицам, ливневки не справились с количеством атмосферных осадков.

Ранее мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром, бушевавший в Екатеринбурге, обрушился на Пермский край. Основной удар стихии пришелся на регион в ночные часы. Обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан, а также в деревне Кондратово.

До этого мощный торнадо прошел по Рязанской области. Сильнее всего пострадала база отдыха в селе Дубровичи. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия на базе находились десятки семей с детьми. Из-за сильного ветра в прибрежной зоне были повалены десятки деревьев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.