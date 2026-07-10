«Там был ужас»: очевидцы рассказали о торнадо в Рязанской области

Мощный торнадо прошел по Рязанской области, сообщил портал «62ИНФО». Сильнее всего пострадала база отдыха в селе Дубровичи. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия на базе находились десятки семей с детьми.

Из-за сильного ветра в прибрежной зоне были повалены десятки деревьев, а также повреждены территория пляжа и объекты инфраструктуры дома отдыха. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Там был ужас. Как выжили все, непонятно, — поделился очевидец.

Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов заявил, что смерч, прошедший по Свердловской области, оказался самым мощным за последние десятилетия и соответствовал категории F3 по шкале Фуджита. Стихия затронула Кушву и поселок Малая Лая.

До этого мощный торнадо прошелся по Свердловской области. В ряде населенных пунктов были повреждены десятки домов и автомобилей. По словам местных жителей, сильный смерч сопровождался ливнем и градом. Очевидцы сообщили, что стихия срывала кровлю с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи.