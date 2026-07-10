Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 18:00

«Там был ужас»: очевидцы рассказали о торнадо в Рязанской области

Семьи с детьми чудом уцелели во время торнадо в Рязанской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный торнадо прошел по Рязанской области, сообщил портал «62ИНФО». Сильнее всего пострадала база отдыха в селе Дубровичи. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия на базе находились десятки семей с детьми.

Из-за сильного ветра в прибрежной зоне были повалены десятки деревьев, а также повреждены территория пляжа и объекты инфраструктуры дома отдыха. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Там был ужас. Как выжили все, непонятно, — поделился очевидец.

Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов заявил, что смерч, прошедший по Свердловской области, оказался самым мощным за последние десятилетия и соответствовал категории F3 по шкале Фуджита. Стихия затронула Кушву и поселок Малая Лая.

До этого мощный торнадо прошелся по Свердловской области. В ряде населенных пунктов были повреждены десятки домов и автомобилей. По словам местных жителей, сильный смерч сопровождался ливнем и градом. Очевидцы сообщили, что стихия срывала кровлю с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи.

Регионы
Рязанская область
смерчи
ураганы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Минфин США расширил санкции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.