Экс-мэр Каспийска оказался фигурантом дела о крупной взятке Бывшего мэра Каспийска задержали по делу о получении взятки

Бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана. Отмечается, что это связано с расследованием уголовного дела о взятке.

Задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки), — говорится в материале.

Ранее суд взыскал свыше 100 млн рублей с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Алана Марзаева и его родных. Госорган принял такое решение по требованию Генпрокуратуры РФ.

До этого Генпрокуратура запросила изъять коррупционное имущество Марзаева и еще шести человек. Силовики планируют конфисковать 13 зданий в Северной Осетии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса. Следователи также хотят изъять квартиру во Владикавказе, дом в Кисловодске площадью около 900 квадратных метров и дачу в Кармаскалинском районе Башкирии.

Кроме того, сотрудники безопасности ФТС вместе с коллегами из Южного таможенного управления поймали на коррупции замглавы одного из Центров электронного декларирования. Высокопоставленный сотрудник за деньги помогал фирмам быстрее оформлять грузы и уходить от налогов.