Замглавы Центра электронного декларирования попался на крупных взятках

Сотрудники безопасности ФТС вместе с коллегами из Южного таможенного управления поймали на коррупции замглавы одного из Центров электронного декларирования, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Высокопоставленный сотрудник за деньги помогал фирмам быстрее оформлять грузы и уходить от налогов.

Пользуясь своим положением, чиновник без лишних проверок пропускал товары, стоимость которых в документах была сильно занижена. Силовики зафиксировали множество случаев, когда подозреваемый брал взятки как наличными, так и дорогим имуществом. Из-за этих махинаций государственный бюджет, по предварительным подсчетам, недополучил более двух миллионов рублей.

Во время обысков в нескольких регионах у фигурантов дела нашли и забрали крупные суммы денег, банковские карты и документы, подтверждающие вину. Сейчас против сотрудника возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. За это преступление подозреваемому грозит реальный тюремный срок — вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии контрабандных сигарет из Белоруссии на сумму в 100 млн рублей. В грузовом автомобиле, остановленном у населенного пункта Кругловка, было обнаружено около 700 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок.