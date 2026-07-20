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20 июля 2026 в 23:11

Захарова уличила МИД Италии во лжи

Захарова назвала ложью слова главы МИД Италии о высылке дипломатов РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о высылке двух итальянских дипломатов из России. По ее словам, утверждение, что решение Москвы якобы было принято без оснований, не соответствует действительности.

Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства, — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать полученный опыт при возможном возобновлении диалога со странами Европы. По его словам, этот опыт будет использоваться при выстраивании дальнейших контактов с европейскими государствами.

Таяни тогда же сообщил, что итальянский военный атташе и его сотрудник были высланы из России. По словам министра, решение Москвы стало ответной мерой на высылку Италией двух российских военных атташе. Таяни уточнил, что действия сторон связаны со взаимными дипломатическими мерами.

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Мария Захарова
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