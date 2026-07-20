Песков заявил о возможном возвращении диалога с Европой Песков: Россия использует прошлый опыт при новых контактах с Европой

Россия будет использовать полученный опыт при возможном возобновлении диалога со странами Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот опыт будет учитываться при выстраивании дальнейших контактов с европейскими государствами.

Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что Москва будет приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. До этого Рубио сообщил о готовности провести переговоры с Лавровым, а также с главой МИД Китая Ван И на полях саммита АСЕАН.

Между тем пресс-секретарь президента России заявил, что взаимодействие между дипломатическими службами России и США в настоящее время в основном носит технический характер. При этом представитель Кремля отметил, что на данный момент контакты по линии министерств иностранных дел между сторонами продолжаются.