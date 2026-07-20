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20 июля 2026 в 12:20

В Кремле высказались о возможной встрече Лаврова и Рубио

Песков: Кремль будет только приветствовать встречу Лаврова и Рубио

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Москва будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Рубио сообщил, что готов встретиться с Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН. Брифинг Пескова опубликован в канале Кремля на платформе МАКС.

Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля. В ходе визита он примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Лавров в свою очередь во время визита на Филиппины проведет ряд двусторонних встреч.

До этого Лавров заявил, что Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа по Украине во время саммита на Аляске. Однако европейские союзники и украинский президент Владимир Зеленский пытаются «оттащить» американского лидера от этих инициатив, уточнил дипломат.

Власть
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Сергей Лавров
Марко Рубио
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