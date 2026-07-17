В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске

В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По его словам, от этих инициатив американского лидера пытаются оттащить европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.

Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам России. Он напомнил, что Россия согласилась с предложениями США по итогам саммита в Анкоридже.

До этого глава российского МИД заявил, что президент России Владимир Путин принял предложение американского лидера о переговором процессе по Украине еще во время встречи на Аляске в августе 2025 года. По его словам, остальные обстоятельства зависят от США.

Политолог-американист Константин Блохин заявил, что Вашингтон, действительно, может выйти из переговоров. По его словам, администрации главы Белого дома Дональда Трампа нужна продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов.