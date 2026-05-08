08 мая 2026 в 16:25

Политолог оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

Политолог Блохин: Рубио не шутит, говоря о выходе США из переговоров по Украине

Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Государственный секретарь США Марко Рубио не шутит, говоря о выходе Вашингтона из переговоров по Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, администрации главы Белого дома Дональда Трампа нужна продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов. Он добавил, что американцы от ситуации вокруг Украины не получают желаемой выгоды.

Допускаю, что США действительно выйдут из переговорного процесса по Украине. Рубио и Джей Ди Вэнс (вице-президент США. — NEWS.ru) говорили о такой вероятности ранее, потому что Трампу нужны продуктивность и эффективность. Представьте, США тратят деньги, время, силы, а ничего не имеют от переговоров. Глава Белого дома не получает выгоды ни от редкоземельных металлов, ни от взаимодействия с РФ. Пока это все впустую. Плюс идут иранский конфликт и переговоры с Китаем. У США есть более важные проблемы. Украина на этом фоне становится головной болью. У РФ есть одна попытка попытаться запустить переговоры, которые остановились не по нашей вине, с помощью перемирия 9 мая. Посмотрим, что решат США, — сказал Блохин.

Ранее Рубио заявил, что разрешение военного конфликта на Украине застопорилось. По его словам, американская сторона пыталась играть роль посредника в этом процессе.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко ранее заявил, что Евросоюз лжет о своей готовности к диалогу с Россией, поскольку хочет оказать давление на Трампа. По его мнению, это может быть способом ЕС ответить на угрозы американского лидера выйти из НАТО.

