Политолог раскрыл, почему в ЕС заявили о подготовке к диалогу с Путиным Политолог Ярошенко: ЕС врет о готовности вести диалог с РФ ради шантажа Трампа

Евросоюз лжет о своей готовности к диалогу с Россией, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, это может быть способом ЕС ответить на угрозы американского лидера выйти из НАТО.

Мне не кажется, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией. Для этого нет никаких структурных, системных причин. Надо перестать реагировать на пропагандистские заявления, на разного рода информационные атаки, потому что такими вещами европейский истеблишмент добивается своих зачастую тактических целей. Какой здесь может быть интерес у главы Евросовета [Антониу Кошты]? Пошантажировать Трампа. Президент США угрожает выходом из НАТО, а европейцы — тем, что они будут переговариваться о чем-то с Россией. Но все это ерунда, — сказал Ярошенко.

Он подчеркнул, что экономическая конфронтация ЕС с Россией началась с размещения американских военных на европейской территории. По словам политолога, большинство стран Европы являются членами НАТО и полностью зависят от США в военном и политическом плане. Эксперт пояснил, что пока это будет сохраняться, о какой-либо независимой экономической политике европейцев не может быть и речи.

Я бы даже не стал интерпретировать заявления [о подготовке ЕС к переговорам с Россией] как попытку выстроить диалог, чтобы заместить нехватку иранской нефти российским газом и российской нефтью. Поэтому ни к чему они не стремятся, никакого правильного момента они не дожидаются. Европа готовится вообще к 2030 году к войне с Россией. Вот это самое главное. Они не отменили программу милитаризации, строительства военных и оборонно-промышленных предприятий. Это куда более показательно, чем слова Кошты, — заключил Ярошенко.

Ранее Кошта сообщил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что уже ведет диалог с представителями стран — членов объединения для выявления ключевых тем.