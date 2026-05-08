День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:37

Политолог раскрыл, почему в ЕС заявили о подготовке к диалогу с Путиным

Политолог Ярошенко: ЕС врет о готовности вести диалог с РФ ради шантажа Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз лжет о своей готовности к диалогу с Россией, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, это может быть способом ЕС ответить на угрозы американского лидера выйти из НАТО.

Мне не кажется, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией. Для этого нет никаких структурных, системных причин. Надо перестать реагировать на пропагандистские заявления, на разного рода информационные атаки, потому что такими вещами европейский истеблишмент добивается своих зачастую тактических целей. Какой здесь может быть интерес у главы Евросовета [Антониу Кошты]? Пошантажировать Трампа. Президент США угрожает выходом из НАТО, а европейцы — тем, что они будут переговариваться о чем-то с Россией. Но все это ерунда, — сказал Ярошенко.

Он подчеркнул, что экономическая конфронтация ЕС с Россией началась с размещения американских военных на европейской территории. По словам политолога, большинство стран Европы являются членами НАТО и полностью зависят от США в военном и политическом плане. Эксперт пояснил, что пока это будет сохраняться, о какой-либо независимой экономической политике европейцев не может быть и речи.

Я бы даже не стал интерпретировать заявления [о подготовке ЕС к переговорам с Россией] как попытку выстроить диалог, чтобы заместить нехватку иранской нефти российским газом и российской нефтью. Поэтому ни к чему они не стремятся, никакого правильного момента они не дожидаются. Европа готовится вообще к 2030 году к войне с Россией. Вот это самое главное. Они не отменили программу милитаризации, строительства военных и оборонно-промышленных предприятий. Это куда более показательно, чем слова Кошты, — заключил Ярошенко.

Ранее Кошта сообщил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что уже ведет диалог с представителями стран — членов объединения для выявления ключевых тем.

Европа
Евросоюз
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.