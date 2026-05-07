Евросоюз начал готовиться к переговорам с Россией FT: Евросоюз готовится к переговорам с Россией по Украине

Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он подчеркнул, что общается с представителями государств — членов объединения, чтобы определить актуальные темы, передает The Financial Times.

Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу, и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент, — сказал Кошта.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры могут согласованно выйти на прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, все зависит от политики США. Стубб пояснил, что ключевым для Брюсселя сейчас является вопрос, отвечает ли проводимая Вашингтоном линия в отношении Москвы и Киева интересам самой Европы.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что ЕС стоит вернуться к диалогу с Россией и отказаться от ограничений на импорт российских энергоресурсов. Он также высказался за отмену ряда санкций, завершение кризиса на Украине и восстановление транзита нефти через «Дружбу».