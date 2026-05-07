07 мая 2026 в 20:52

Евросоюз начал готовиться к переговорам с Россией

FT: Евросоюз готовится к переговорам с Россией по Украине

Антониу Кошта Антониу Кошта Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он подчеркнул, что общается с представителями государств — членов объединения, чтобы определить актуальные темы, передает The Financial Times.

Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу, и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент, — сказал Кошта.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры могут согласованно выйти на прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, все зависит от политики США. Стубб пояснил, что ключевым для Брюсселя сейчас является вопрос, отвечает ли проводимая Вашингтоном линия в отношении Москвы и Киева интересам самой Европы.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что ЕС стоит вернуться к диалогу с Россией и отказаться от ограничений на импорт российских энергоресурсов. Он также высказался за отмену ряда санкций, завершение кризиса на Украине и восстановление транзита нефти через «Дружбу».

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

