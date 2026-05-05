Стубб сделал важное заявление о переговорах с Путиным Стубб допустил переговоры Европы с Путиным из-за разногласий с США по Украине

Европейские лидеры могут согласованно выйти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, такое мнение в интервью газете Helsingin Sanomat высказал президент Финляндии Александр Стубб. Соответствующее решение, по его словам, напрямую зависит от политики Соединенных Штатов.

Стубб пояснил, что ключевым для Брюсселя сейчас является вопрос, отвечает ли проводимая Вашингтоном линия в отношении Москвы и Киева интересам самой Европы. Если европейские столицы придут к выводу, что это не так, то, по мнению финского руководства, вероятно, скоро настанет момент, когда кому-то из лидеров ЕС придется скоординированно провести телефонный разговор с российским президентом. Он уточнил, что обсуждение данной перспективы идет в кулуарах уже около двух лет.

Ранее СМИ писали, что терпение стран Запада к действиям президента США Дональда Трампа начало подходить к концу. По информации журналистов, европейские политики, в отличие от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который склоняется к политике умиротворения, начинают требовать жесткого ответа.