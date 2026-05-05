05 мая 2026 в 10:32

В Европе начали терять терпение и готовят для Трампа «торговую базуку»

Politico: в Европе начали терять терпение к политике Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Терпение стран Запада к действиям президента США Дональда Трампа начало подходить к концу, пишет издание Politico. По его информации, европейские политики, в отличие от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который склоняется к политике умиротворения, начинают требовать жесткого ответа.

По словам депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии Себастьяна Ролоффа, правительство ФРГ не может допустить дальнейших уступок Вашингтону. Европе, считает он, нужны контрмеры, которые продемонстрируют США их собственную зависимость от бесперебойной мировой торговли.

Высокопоставленный партнер канцлера по коалиции Маркус Тенс выразил поддержку применению «торговой базуки» Евросоюза — механизма для оперативного введения экономических санкций против третьих стран, оказывающих торговое или политическое давление на ЕС. В Европейской комиссии, в свою очередь, пообещали «держать открытыми варианты для защиты интересов ЕС». Канцлер Мерц, однако, призывает к сдержанности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Соединенных Штатов и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают. Также Вучич отметил, что серьезно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы.

