25 мая 2026 в 15:03

Стало известно, на что готовы россияне ради снижения коммунальных платежей

Бизнесвумен Мельникова: россияне готовы довериться ИИ ради экономии на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более половины россиян готовы доверить управление домом роботам ради экономии на ЖКУ, заявила NEWS.ru основатель юзабилити-компании C&U Ирина Мельникова. По ее словам, лояльность к «живым» кадрам в управляющих компаниях падает, как только появляется возможность снизить платежи на 10–15%.

Россияне готовы к тому, что за порядок в их домах будут отвечать алгоритмы, а не привычный штат сотрудников. Согласно опросу C&U, отношение к внедрению роботизации в УК диктуется прежде всего расчетом: как только появляется возможность снизить коммунальные платежи на 10–15%, лояльность к «живым» кадрам снижается. В этом случае замену персонала технологиями одобряют 24% участников опроса, а если при этом гарантированно не упадет качество обслуживания — все 52%. Однако без финансового стимула энтузиазм угасает. Если тарифы не изменятся, инновации поддержит лишь каждый третий, — пояснила Мельникова.

По ее мнению, полный отказ от человеческого труда пока тормозится из-за консервативных настроений среди населения. Бизнесвумен отметила, что 38% граждан по-прежнему считают штат управляющей компании незаменимым на любых должностях.

Несмотря на активное внедрение технологий, среди жителей все еще ощутим некоторый консерватизм во внедрении ИИ в управление домом. Пока 38% граждан настаивают, что сотрудники УК незаменимы на любой должности, 32% участников опроса уже сейчас выбирают чат-ботов и голосовых помощников вместо живых диспетчеров. Легче всего собственники делегируют алгоритмам интеллектуальную рутину: по 22% набрали автоматизация бухгалтерии и замена консьержей умной домофонией. К роботам, выполняющим физическую работу, отношение пока осторожное. Доверить уборку полов, мытье окон и фасадов технике готовы 16% опрошенных, а заменить слесарей для плановых осмотров на датчики и автоматические системы — лишь 12%, — заключила Мельникова.

Ранее руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын заявил, что умные швабры на базе систем компьютерного зрения в перспективе могут взять на себя контроль за работой клининга в офисах. По его словам, пока такие решения могут быть дороги и не всегда оправданы.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
