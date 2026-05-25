Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:49

Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре

В детском центре в Калининграде 11 малышей заразились сальмонеллезом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 15 человек заболели сальмонеллезом в калининградском центре по уходу и присмотру за детьми, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Среди пострадавших 11 детей в возрасте от двух до пяти лет и пять сотрудников центра.

На деятельность центра, расположенного на улице Флотской, ввели временный запрет. Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.

Проверка нашла в центре грубые нарушения санитарных правил при организации питания. Например, продукты принимались без маркировки и сопроводительных бумаг, из которых ясно их происхождение и безопасность.

Кроме того, еду и сырье хранили неправильно, к работе допустили сотрудников, не прошедших медосмотр и гигиеническое обучение. В учреждении также нарушали режим дезинфекции.

Центру грозит штраф или приостановление деятельности на длительный срок по решению суда, если нарушения подтвердятся. Прокуратура также проводит проверку.

Ранее стало известно, что у 16 детей, почувствовавших себя плохо в оздоровительном лагере в Башкирии, выявили гастроэнтерит. Подростков не стали госпитализировать. Массовое заболевание произошло в лагере «Уральские зори» среди детей 11–15 лет.

Регионы
Калининград
дети
сальмонелла
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.