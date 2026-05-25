Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре

Более 15 человек заболели сальмонеллезом в калининградском центре по уходу и присмотру за детьми, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Среди пострадавших 11 детей в возрасте от двух до пяти лет и пять сотрудников центра.

На деятельность центра, расположенного на улице Флотской, ввели временный запрет. Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.

Проверка нашла в центре грубые нарушения санитарных правил при организации питания. Например, продукты принимались без маркировки и сопроводительных бумаг, из которых ясно их происхождение и безопасность.

Кроме того, еду и сырье хранили неправильно, к работе допустили сотрудников, не прошедших медосмотр и гигиеническое обучение. В учреждении также нарушали режим дезинфекции.

Центру грозит штраф или приостановление деятельности на длительный срок по решению суда, если нарушения подтвердятся. Прокуратура также проводит проверку.

