08 апреля 2026 в 10:55

Случаи сальмонеллеза в частных детсадах дошли до Северной столицы

Роспотребнадзор проверит два детсада в Санкт-Петербурге на сальмонеллез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проверки частных детских садов сети «Эрудит» после случаев сальмонеллеза у воспитанников затронули не только Ленобласть, но и Санкт-Петербург, передает 47news. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверят два адреса в Невском районе города. Как уточнила исполнительный директор сети «Эрудит» Татьяна Ладыженская, в настоящее время все детсады приостановили работу.

Во Всеволожском районе действительно зарегистрировано несколько случаев сальмонеллеза. Родители изначально обращались к врачам с симптомами гастроэнтерита. Роспотребнадзором нам рекомендовано ввести карантин, поскольку была регистрация случаев. Источник распространения инфекции выясняется, — отметила она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во избежание заражения сальмонеллезом необходимо строго соблюдать гигиену, в том числе мыть руки перед употреблением еды и после посещения туалета. Специалисты призвали использовать отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов. Также россиянам напомнили, что скоропортящиеся блюда нельзя держать при комнатной температуре дольше двух часов.

Регионы
Санкт-Петербург
детские сады
сальмонелла
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
