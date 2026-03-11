Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:07

Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом

Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену во избежание заражения сальмонеллезом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во избежание заражения сальмонеллезом необходимо строго соблюдать гигиену, в том числе мыть руки перед употреблением еды и после посещения туалета, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты призвали использовать отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов.

В качестве профилактики сальмонеллеза важно варить яйца не менее 10 минут после закипания, отметили в ведомстве. Кроме того, мясо и птицу следует тщательно прожаривать или проваривать.

Россиянам также напомнили, что скоропортящиеся блюда нельзя держать при комнатной температуре дольше двух часов. В частности, к ним относятся салаты и десерты с кремом.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что правильное хранение яиц и мяса предотвратит заражение сальмонеллезом. Она отметила, что лучше вообще отказаться от употребления блюд, в которых есть сырые или недоваренные яйца.

здоровье
инфекции
заболевания
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.