Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену во избежание заражения сальмонеллезом

Во избежание заражения сальмонеллезом необходимо строго соблюдать гигиену, в том числе мыть руки перед употреблением еды и после посещения туалета, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты призвали использовать отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов.

В качестве профилактики сальмонеллеза важно варить яйца не менее 10 минут после закипания, отметили в ведомстве. Кроме того, мясо и птицу следует тщательно прожаривать или проваривать.

Россиянам также напомнили, что скоропортящиеся блюда нельзя держать при комнатной температуре дольше двух часов. В частности, к ним относятся салаты и десерты с кремом.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что правильное хранение яиц и мяса предотвратит заражение сальмонеллезом. Она отметила, что лучше вообще отказаться от употребления блюд, в которых есть сырые или недоваренные яйца.